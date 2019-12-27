Специалисты смогли смоделировать механизм распространения данного вируса и понять его с помощью компьютерных алгоритмов.
В результате специалисты смогли выяснить происхождение птичьего гриппа, местоположение и причины распространения этого тяжелого заболевания.
Ученые собрали более 1600 биоматериалов у разных видов диких птиц. В итоге они обнаружили около 70 штаммов вируса, из них 6 ранее не встречались на территории Евразии.
Специалисты выяснили, что вирусы распространяются по пути миграции птиц, в месте обитания которых он распространен.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что птичий грипп объявляет войну России.
Прежде чем начать стрельбу на Большой Лубянке, Евгений Манюров обсуждал изучение английского языка, сообщают СМИ.