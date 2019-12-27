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"Роскосмос": мы впервые за 16 лет закончили год без аварий

Наука

Сегодня итоги уходящего года подвела корпорация "Роскосмос". Согласно данным о проведенных за этот период запусках, в 2019 году не было зафиксировано ни одной космической аварии.

За последние 16 лет — это первый безаварийный год.

Согласно опубликованному "Роскосмосом" отчету, в 2019 году было проведено 25 пусков ракет. Первый из них — 21 февраля. Тогда с космодрома "Байконур" ракета "Союз-2" вывела на орбиту египетский спутник Egyptsat-A.

А "финальным аккордом" стала ракета "Рокот", запущенная сегодня, 27 декабря в 2:11 мск, с космодрома Плесецк. Она выведет на земную орбиту три новых спутника. Этот запуск, кстати, стал последним и для ракет этой модификации.

"Нагрузка" на космодромы была распределена следующим образом:

  • Байконур — 13 пусков,
  • Плесецк — 8,
  • Восточный — 1,
  • Куру — 3.

По количеству запускаемых космических ракет Россия заняла третье место в мире. Больше стартов было у Китая — 33, из которых успешных — 13, и США, которые запустили 27 ракет. При этом КНР планирует до конца года провести еще два пуска.

Темы куру плесецк байконур космодром роскосмос восточный запуск ракет
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