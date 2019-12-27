К вымиранию динозавров привело ртутное загрязнение воздуха

Ученые из США выяснили, что до исчезновения динозавров ситуация на нашей планете была нестабильной.

Ранее палеонтологи утверждали, что динозавры вымерли из-за изменения климатических условий, которые возникли на Земле после падения астероида. Но эта теория была отвергнута учеными, занимавшимися изучением окаменелостей моллюсков, обитавших в эпоху динозавров.

Авторы исследования выяснили, что окаменелости наполнены углеродом, который появился в изучаемых образцах до падения астероида. Ученые предполагают, что многочисленные извержения Деканских траппов оказали существенное влияние на нестабильность биосферы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые могут воскресить вымерших 65 млн. лет назад динозавров.