Музыку провозгласили универсальным языком цивилизации

Известно, что житель любой страны может легко определить смысл любой мелодии.

Ученые проанализировали музыкальные композиции из разных стран и выяснили, что любое музыкальное произведение основано на одинаковых психологических реакциях на звук.

Хотя музыка разных культур могла сильно отличаться, специалисты выяснили, что назначение музыкальной композиции накладывало на него одни и те же особенности не зависимо от страны, в которой она была написана.

Главный вывод, к которому пришли ученые, это то, что музыка имеет большое значение для любой цивилизации.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые установили период начала эволюции танца.