В Якутии обнаружили лемминга, жившего более 40 тыс. лет назад

В Якутии на берегу реки Тирехтях школьница обнаружила мимию лемминга. Лемминг - это грызун, который жил более 40 тысяч лет назад. До нашего времени не сохранились внутренние органы животного, но ученые изучили его скелет и зубы.

В зоне вечной мерзлоты очень редко находили грызунов, обычно среди находок встречались мамонты.

Найденный лемминг очень близок к своим сибирским сородичам.

В результате радиоуглеродного анализа выяснилось, что возраст останков составляет 41,5 тысячи лет.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в зоне вечной мерзлоты нашли щенка возрастом 18 тыс.лет.