Астрофизик: у Санта Клауса вместо сердца должен быть турбонасос

Ученые решили выяснить, каким должен быть любимый новогодний персонаж, чтобы суметь раздать подарки всем детям в мире.

Для того чтобы стать реальным, Санта Клаусу нужно решить несколько технических задач. Феномен Санта Клауса как физического явления изучил астрофизик Итан Сигал.

Скорость

Известно, что Санта-Клаус должен разнести подарки всего за одни сутки, а вернее, за 42 часа (время между закатом солнца на Дальнем Востоке России и восходом на Аляске). Всего на Земле живет 7,4 миллиарда человека. Но Санте нужно принести подарки 500 миллионам семей (так как в Китае встречают Новый год по своему календарю). Учитывая расстояние, на котором находятся дома клиентов Санты, на каждый визит он потратит 0,0003 секунды. Таким образом, он должен будет передвигаться со скоростью 2200 км/с.

Температура

Но если Санта-Клаус будет двигаться с такой скоростью, он просто испарится. Итан Сигал предлагает два решения: установить мощный теплозащитный экран перед оленьей упряжкой или откачивать воздух перед санями при помощи специального вакуумного насоса. Но пока такого устройства в мире не существует.

Перегрузки

Для того чтобы достичь необходимой скорости, Санта Клаусу нужно выдержать ускорение в 1,5 миллиарда g. Для этого Санте нужно надеть герметичный костюм, а в его организме должен быть турбинный насос, который будет поддерживать циркуляцию крови вместо сердца. Иными словами, Санта Клаусу нужно стать киборгом.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как Санта Клаус и Дед Мороз уживаются в нашей реальности.