В Китае налоговых преступников будет выявлять искусственный интеллект

Китайские разработчики систем искусственного интеллекта заявили, что создали новый комплекс, который способен выявлять до 95% известных преступлений в налоговой сфере и даже некоторые новые уловки финансовых преступников.

В процессе обучения ИИ разработчики использовали сведения, собранные более чем 300 тысячами налоговых инспекторов. В Китае, несмотря на большую численность населения, не хватает сотрудников налоговой службы.

Поэтому создание системы ИИ для помощи налоговикам с целью выявления налоговых преступлений было своевременным. Эксперты пока не сообщают, когда будет запущена система.

Системы ИИ уже протестировали на некоторых пилотных проектах в ряде регионов. Особенность работы новой системы обеспечивается тем, что она подключена сразу ко всем государственным базам данных, которые содержат сведения о наличии товаров у компании и ее собственности. Кроме того, она получает информацию еще из ряда источников.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российские военные задействуют искусственный интеллект.