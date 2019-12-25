В США обнаружили опасный грибок, уничтожающий ели

Американский ученый Ричард Каулз выявил опасный грибок, который убивает рождественские ели.

Этот паразит может оказаться неизвестным ранее подвидом фитофторы абиетиворы, который уничтожает корни деревьев хвойных пород. Обычно такая фитофтора повреждает ели.

В процессе исследование он заметил, что у клеток нездоровой ткани ели абсолютно другой вид: у них более толстая клеточная стенка.

В результате эксперт пришел к выводу, что он обнаружил новые микроорганизмы. Позже данный факт подтвердили с помощью генетического теста.

Ричард Каулз считает, что данная находка поможет поставщикам рождественских елей находить зараженные растения до того, как они поступят в продажу.

Ранее "Правда.Ру" писала об истории появления новогодней елки у нас в стране.