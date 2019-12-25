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Источник Правда.Ру

С неба за последние 60 лет исчезло 100 звезд

Наука » Экология » Космос

Шведские ученые недавно опубликовали список звезд, которые исчезли из поля зрения за последние 60 лет. В список вошли целых 100 звезд.

Ученые пока не могут объяснить, почему исчезло такое количество объектов.

Стоит отметить, что изначально одной из целей проекта шведских ученых был поиск инопланетного разума или каких-либо следов, указывающих на существование обитателей Вселенной. Ученые под руководством Б. Вильярроэль проанализировали снимки звезд из архивов и сравнили их с современным обликом ночного неба.

Для анализа использовались только качественные снимки, поэтому удалось охватить не все пространство ночного неба, видимое с Земли.

Астрономы узнали о перемещении звезд и о возможной смене местоположения в течение десятков лет. Но потерянные объекты так и не нашли в других частях небосвода.

Может быть, звезды переместились дальше и стали меньшей величины, поэтому их невозможно увидеть. Ученые планируют заняться поисками исчезнувших звезд.

Шведские ученые, занимавшиеся поиском внеземной жизни, не исключают, что те объекты, которые 50-60 лет назад были засняты и выглядели как звезды, на самом деле могли быть летающим техническим объектом. Но пока рано делать окончательные выводы, поэтому астрономы продолжат поиски исчезнувших звезд.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что астрономы впервые увидели, как черная дыра поглощает звезду.

Темы звезда астрономия открытый космос
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