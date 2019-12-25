Популярный в Рунете агрегатор "Яндекс.Новости" вводит собственную цензуру для СМИ.
Как говорится в сообщении пресс-службы Яндекса, сервис начнет блокировать сайты, новости, размещенные на которых, нарушают журналистскую этику. А именно, содержат
Еще одним весомым поводом для блокировки станут попытки плагиата, то есть, отсутствие указания источника информации.
"В скором времени компания вышлет предупреждения партнерам, у которых слишком много оценочного контента. Если это не изменит ситуацию, их сайты отключат до исправления", —
— написано в опубликованном сообщении.
Специалисты "Яндекс.Новостей" пояснили, что новая политика сотрудничества со СМИ продиктована стремлением "к максимально нейтральной подаче информации". И особо подчеркнули, что оценивать предлагаемые материалы будут специально разработанные алгоритмы, которые станут автоматически находить "неправильный контент".
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