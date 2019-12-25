"Яндекс.Новости" потребуют от СМИ соблюдать журналистскую этику

Популярный в Рунете агрегатор "Яндекс.Новости" вводит собственную цензуру для СМИ.

Как говорится в сообщении пресс-службы Яндекса, сервис начнет блокировать сайты, новости, размещенные на которых, нарушают журналистскую этику. А именно, содержат

оскорбления,

агрессию,

оценочные суждения,

одобрение насилия.

Еще одним весомым поводом для блокировки станут попытки плагиата, то есть, отсутствие указания источника информации.

"В скором времени компания вышлет предупреждения партнерам, у которых слишком много оценочного контента. Если это не изменит ситуацию, их сайты отключат до исправления", —

— написано в опубликованном сообщении.

Специалисты "Яндекс.Новостей" пояснили, что новая политика сотрудничества со СМИ продиктована стремлением "к максимально нейтральной подаче информации". И особо подчеркнули, что оценивать предлагаемые материалы будут специально разработанные алгоритмы, которые станут автоматически находить "неправильный контент".