Какие задачи поможет решить искусственный интеллект?

Владимир Путин заявил, что искусственный интеллект — важнейшее направление развития России.

Сергей Боярский, депутат ГД, член комитета ГД по экологии и охране окружающей среды, фракция "Единая Россия", в интервью "Правде.Ру" рассказал о перспективах развития такого направления, как искусственный интеллект.

— Какие важные задачи, по мнению президента, должен помочь решить искусственный интеллект?

— Это совершенно новая технология, которая, я уверен, придет во все сферы нашей жизни. Понятно, что лидерами развития сейчас пока являются самые крупные, самые передовые в техническом и в финансовом плане корпорации — это Сбербанк, "Яндекс" и т. д. Надо поблагодарить их за то, что они являются катализатором наших усилий в части потенциала страны для будущего. Но со временем, уверен, что эти технологии будут широко использоваться абсолютно всеми участниками рынка.

— Сейчас это в первую очередь технологии военного назначения, связанные с обработкой больших данных. Если вспомнить, как начинал развиваться Интернет, можно сказать, что это было какой-то роскошью, а сейчас он у каждого в кармане.

— Технологии и прогресс идут вперед. Владимир Владимирович действительно прав в том, что мы обязаны развиваться в ногу со временем.

— Государство как-то спонсирует такие разработки?

— Я не знаю, не могу сказать. Что касается военно-промышленного комплекса, расходы бюджета идут по закрытым статьям ввиду их секретности и ограниченного доступа к этой информации. Можно только предполагать, что государство тратит эти деньги на развитие искусственного интеллекта. А локомотивом всегда являются, конечно, коммерческие компании. Наших лидеров я уже назвал. Есть менее именитые, но очень крупные компании, которые занимаются разработкой софта и радиоэлектроники для гражданского сектора. Они тоже инвестируют в развитие технологий, понимая, что за ними будущее.