Петербуржцы стали замечать, что на улицах города появляются бабочки. Сообщается, что, скорее всего, бабочки проснулись из-за аномально теплой погоды.
По словам специалистов музея живых бабочек "Тропический рай", у бабочек есть определенный период, когда они находятся в состоянии "сна". Теплая погода, действительно, может спровоцировать раскрытие куколки и пробуждение бабочки.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что под воздействием радиации шмели стали потреблять больше нектара.
Что будет в Новом году? Как все изменится в рабочем, общественном и личном плане у конкретных знаков? Идем по знакам Зодиака по порядку. Продолжаем: Лев, Дева, Весы, Скорпион. Астропрогноз для этих знаков главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой дал астролог Павел Чудинов.