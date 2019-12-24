Аномально теплый декабрь разбудил петербургских бабочек

Петербуржцы стали замечать, что на улицах города появляются бабочки. Сообщается, что, скорее всего, бабочки проснулись из-за аномально теплой погоды.

По словам специалистов музея живых бабочек "Тропический рай", у бабочек есть определенный период, когда они находятся в состоянии "сна". Теплая погода, действительно, может спровоцировать раскрытие куколки и пробуждение бабочки.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что под воздействием радиации шмели стали потреблять больше нектара.