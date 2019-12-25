Астролог Богданов: 2020 будет похож на 1990 год

2020 — год Белой Металлической Крысы по восточному календарю, он определит путь каждого человека на несколько лет вперед, сказал в программе "Точка зрения" астролог Павсекакий Богданов.



Прогноз астролога Богданова по каждому знаку зодиака на 2020 год

Это високосный год, который, как правило, всегда "подчищает" хронических больных, поэтому самое пристальное внимание надо уделить своему здоровью, отметил астролог.

По мнению Павсекакия Богданова, явных неудачников и везунчиков среди знаков зодиака в 2020 году не будет. Например, Овнам будет трудно материально, но повезет в любви. Неудачникам не нужно паниковать, тому же Овну стоит поискать несколько подработок, и Крыса проявит милость.

Крыса животное основательное, бережливое, умное, поэтому это год материальных накоплений и построения конструктивных планов для рывка вперед. Не стоит принимать опрометчивых решений, сказал специалист. Если сравнивать с предыдущими годами, то 2020 год будет похож по ощущениям и событиям на 1990, то есть будет некое предчувствие перемен.

Для России — не обязательно плохих, отметил астролог.

"В 2020 году мы узнаем имя следующего президента, правительство объявит "стройки века" и будет вкладывать финансы в социальную поддержку населения", — считает Павсекакий Богданов.

Астролог полагает, что "горячей" войны не будет, в 2020 году закончится "мировая информационная война", а четвертую мировую надо ждать не ранее 2060 года, после нее человечество объединится под единым правительством.

Если вы хотите узнать, как правильно загадать желание под Новый год и подробный гороскоп по каждому знаку зодиака, смотрите программу "Точка зрения" с Любовью Степушовой.

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