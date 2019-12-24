Истончение шельфа льда Антарктиды ведет к изменению уровня моря

Ученые из Североколумбийского университета выяснили, что из-за истончения шельфа льда Антарктиды лед, расположенный на суше, перемещается в океан.

На основании данных, полученных спутниками, ученые выявили изменения в толщине шельфовых ледяных покровов, которые составляют Антарктический ледяной щит. Специалисты предположили, что из-за стремительного истончения, может произойти потеря льда.

Эксперты с помощью компьютерного моделирования сопоставили результаты искусственного интеллекта с данными спутниковых систем за последние 25 лет. В результате ученые выявили сходство в характере течения льда в океан из ледяного щита.

Изменения вокруг ледников Твейтса и Пайн-Айленда связаны с "пропажей" ледников на дне моря. Полученные данные говорят о том, что изменения под донным льдом происходят именно из-за шельфовых ледников, которые приводят к тому, что лед стекает в океан в большей скоростью.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, скорость таяния Гренландского ледника за 30 лет выросла в семь раз.