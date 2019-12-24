Ученые утверждают, что северный магнитный полюс Земли постепенно смещается от северной части Канады к Сибири. По мнению специалистов, если в течение десятилетий не произойдет снижение скорости данного процесса, то это отразится на навигационных системах и спутниках.
Данный процесс наблюдается уже в течение последних двухсот лет. В результате произошло перемещение магнитного полюса из Канады в сторону России на 2 тысячи километров. Магнитный полюс перемещается со скоростью около 55 км в год.
Ученые не могут объяснить этот феномен и надеются, что скорость движения снизится до 45 км в год.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что астрономы NASA увидели, как черная дыра уничтожила приблизившуюся звезду.
Что будет в Новом году? Как все изменится в рабочем, общественном и личном плане у конкретных знаков? Идем по знакам Зодиака по порядку. Продолжаем: Лев, Дева, Весы, Скорпион. Астропрогноз для этих знаков главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой дал астролог Павел Чудинов.