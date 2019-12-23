Ученые вывели новый сорт генно-модифицированных помидоров, которые растут гроздьями, как виноград. Эти помидоры можно выращивать как в обычных условиях, так и в городских садах и даже в космосе.
По данным экспертов, в мире более 500 миллионов человек живут на землях, которые не пригодны для выращивания овощей, непригодных для выращивания растений. В результате площадь сельскохозяйственных угодий сокращается. Этот процесс можно замедлить, если некоторые культуры выращивать, например, в городе и других мало используемых районах.
Ученым удалось вывести новый сорт помидоров, изменив функции генов, которые контролируют переход к репродуктивному периоду растения. Их активация заставляет помидоры раньше останавливать свой рост и переходить к периоду цветения. Через 40 дней помидоры готов к созреванию.
Этот сорт подходит для выращивания и в космическом пространстве, поэтому его могут использовать космонавты в ходе планируемых долгосрочных миссий.
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