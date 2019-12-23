В Африке нашли рыбу возрастом 400 миллионов лет

Австралийские ученые описали ранее неизвестный род ископаемых двоякодышащих рыб. Их окаменелости она обнаружили на территории Южной Африки. Новый вид назвали Isityumzi mlomomd. В переводе с одного из местных языков это означает "устройство с длинным ртом для дробления".

Обнаруженный образец — это только вторая доисторическая двоякодышащая рыба, найденная в Африке. Найденной рыбе более 400 миллионов рыб.

Ученые сообщили, что они нашли фрагменты зубов и чешуи, которые как раз и являются самыми важными материалами для исследования.

Условия обитания доисторических двоякодышащих рыб сильно отличались от тех условий, в которых обитают их потомки.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что самая большая древняя рыба достигала 16 метров в длину.