Австралийские ученые описали ранее неизвестный род ископаемых двоякодышащих рыб. Их окаменелости она обнаружили на территории Южной Африки. Новый вид назвали Isityumzi mlomomd. В переводе с одного из местных языков это означает "устройство с длинным ртом для дробления".
Обнаруженный образец — это только вторая доисторическая двоякодышащая рыба, найденная в Африке. Найденной рыбе более 400 миллионов рыб.
Ученые сообщили, что они нашли фрагменты зубов и чешуи, которые как раз и являются самыми важными материалами для исследования.
Условия обитания доисторических двоякодышащих рыб сильно отличались от тех условий, в которых обитают их потомки.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что самая большая древняя рыба достигала 16 метров в длину.
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