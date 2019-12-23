Совет Федерации одобрил законопроект, который ужесточает регулирование в сфере электронной подписи. Документ ужесточает требования к удостоверяющим центрам. Первое изменение касается срока выдачи аккредитации, который будет сокращен с пяти до трех лет.
Теперь решение об аккредитации удостоверяющих центров будет принимать правительственная комиссия, которую будет утверждать кабинет министров. В документе значится, что не менее 30% членов комиссии должны представлять АНО "Цифровая экономика".
О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.