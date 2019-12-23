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Совет Федерации одобрил закон о цифровой подписи

Наука » Технологии

Совет Федерации одобрил законопроект, который ужесточает регулирование в сфере электронной подписи. Документ ужесточает требования к удостоверяющим центрам. Первое изменение касается срока выдачи аккредитации, который будет сокращен с пяти до трех лет.

Теперь решение об аккредитации удостоверяющих центров будет принимать правительственная комиссия, которую будет утверждать кабинет министров. В документе значится, что не менее 30% членов комиссии должны представлять АНО "Цифровая экономика".

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