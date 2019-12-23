Компания Mediascope определила количество россиян, использующих средства для обхода блокировок. Оказалось, что почти 35% респондентов при необходимости пользуются этими средствами.
Примечательно, что постоянно такие средства используют только 8% опрошенных. Иногда прибегают к такой необходимости 12% участников опроса. 15% очень редко обходят блокировки. Никогда не использовали подобных средств 44% респондентов.
О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.