В Красноярске впервые сделали операцию таракану

Ветеринар Дания Пух рассказал, что в их ветеринарную службу поступил звонок от мужчины, сообщившего о том, что его таракан не может разродиться. Самка таракана родила, но, по словам хозяина, капсула, в которой хранится оотека, не ушла.

Чтобы спасти таракана, ветеринарам предстояло удалить капсулу-оотеку, в которой содержится потомство таракана.

Операция таракану в Красноярске проводится впервые. Самая главная сложность в том, что таракан - очень мелкое животное, маска анестезии не закрывалась полностью, и наркоз поступал по телу таракана, а врач и ассистент вынуждены были дышать этим наркозом.

Подготовка к операции и само хирургическое вмешательство длилось около часа. В настоящее время таракан находится дома, чувствует себя нормально, но больше никогда не сможет иметь потомства.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что тараканы плюют на яды и ненавидят чистоту.