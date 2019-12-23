Ветеринар Дания Пух рассказал, что в их ветеринарную службу поступил звонок от мужчины, сообщившего о том, что его таракан не может разродиться. Самка таракана родила, но, по словам хозяина, капсула, в которой хранится оотека, не ушла.
Чтобы спасти таракана, ветеринарам предстояло удалить капсулу-оотеку, в которой содержится потомство таракана.
Операция таракану в Красноярске проводится впервые. Самая главная сложность в том, что таракан - очень мелкое животное, маска анестезии не закрывалась полностью, и наркоз поступал по телу таракана, а врач и ассистент вынуждены были дышать этим наркозом.
Подготовка к операции и само хирургическое вмешательство длилось около часа. В настоящее время таракан находится дома, чувствует себя нормально, но больше никогда не сможет иметь потомства.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что тараканы плюют на яды и ненавидят чистоту.
О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.