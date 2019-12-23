После принятия закона о предустановке российского ПО на гаджеты, продающиеся на территории России, продолжается подготовка перечня приложений. Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что на данный момент в обязательный перечень входит около пяти программ. Утвержденный список отечественного ПО для установки на смартфоны будет известен в июле 2020 года.
Этот перечень будет содержать приложения из "Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин". Сейчас в реестре содержится около шести тысяч программ. По словам источника, в первую очередь продавцов смартфонов обяжут устанавливать на устройства отечественный браузер, средства навигации, почтовый клиент, а также другие необходимые сервисы.
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