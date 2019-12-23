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Источник Правда.Ру

Есть ли жизнь на других планетах?

Наука » Экология » Космос

Засов Анатолий, профессор, астрофизик, в интервью "Правде.Ру" рассказал,  есть ли на сегодняшний день какие-то доказательства существования жизни на других планетах.  

-На сегодняшний день это, скорее, вопрос к биологам. Тут можно с таким же успехом говорить о метане, который имеет в основном биогенное происхождение. На самом деле никакими доказательствами это служить не может, хотя хотелось бы.

- Поэтому представления о том, что жизнь неизбежно где-то существует, основано, прежде всего, на аналогии, потому что ничего необычного в нашей планете или в Солнечной системе нет по сравнению с теми, которые мы наблюдаем на больших расстояниях и по химическому составу, и по массам, и по количеству получаемой энергии. Все это многократно повторяется в самых разных местах Вселенной. Вот на  чем основана убежденность в том, что есть и на других планетах есть жизнь. Но ни одного явного ее проявления пока не было обнаружено. Мы же находимся в начале пути поиска.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что астрономы предложили новый способ поиска жизни на других планетах.

Темы астрономы жизнь на марсе открытый космос внеземные цивилизации
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