В Google Stadia добавлена система достижений

Компания Google обновила свой игровой сервис, и теперь пользователи Stadia могут не только просматривать личные достижения ("ачивки" - от английского achievements), но и увидеть, когда и за что они их получили.

Раньше в Stadia пользователи не могли видеть своих "ачивок", так как там просто не было такой возможности увидеть заработанные и доступные для получения награды. Теперь такой шанс появился, однако пока по неизвестным причинам достижения не видны в мобильном приложении Stadia

Сервисом пользуются уже больше месяца, и его разработки продолжают улучшать его возможности.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Google лишит работы таксистов.