Компания Google обновила свой игровой сервис, и теперь пользователи Stadia могут не только просматривать личные достижения ("ачивки" - от английского achievements), но и увидеть, когда и за что они их получили.
Раньше в Stadia пользователи не могли видеть своих "ачивок", так как там просто не было такой возможности увидеть заработанные и доступные для получения награды. Теперь такой шанс появился, однако пока по неизвестным причинам достижения не видны в мобильном приложении Stadia
Сервисом пользуются уже больше месяца, и его разработки продолжают улучшать его возможности.
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