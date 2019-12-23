Дрон на спирте стал воздушным рекордсменом

Китайские изобретатели создали беспилотный дрон FY-36 и оснастили его топливной системой на основе метанола. На испытаниях дрон смог продержаться в воздухе почти 12 часов и поставил новый рекорд по времени полета для беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

Беспилотник получил четыре винта и массу 15 килограммов. Эти параметры позволяют ему развивать скорость в воздухе до 90 километров в час. По подсчетам конструкторов, батарея на метаноле способна высвобождать в 70 раз больше энергии, чем стандартные литий-ионный батареи.