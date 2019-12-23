Астрономы впервые увидели, как черная дыра поглощает звезду

Известно, что в космосе есть огромное количество черных дыр. Это место, в котором гравитационное поле настолько велико, что от его воздействия могут пострадать даже объекты, которые двигаются со скоростью света.

Под воздействием мощного излучения электромагнитных волн таких дыр сжигается все, что к ним приближается. Специалистам NASA удалось сделать редкие кадры, на которых запечатлено, как эта загадочная область поглощает небесные светила.

Звезда находилась очень близко к черной дыре, в итоге ее разорвало под воздействием гравитационной силы на частички газа, образовавшие кольцо.

Вес черной дыры в 6 миллионов раз больше массы Солнца. Это уникальное явление, наблюдать его можно с периодичностью от 10 до 100 тысяч лет.

Ранее "Правда.Ру" писала о неожиданных фактах о черных дырах.