В NASA зафиксировали новый вид магнитного взрыва на Солнце

В NASA ученые зафиксировали взрыв и пересоединение линий магнитного поля звезды, которые впервые были вызваны извержением на поверхности Солнца. Это подтвердило теорию, которую астрономы обсуждали в течение 15 лет.

По словам специалистов, данное открытие позволит изучить другие системы - магнитосферы Земли и планет. Этот физический процесс происходит в более простых условиях — при наличии ионизированного газа или плазмы, их легче исследовать.

По словам ученых, корона Солнца на миллионы градусов горячее,чем другие слои атмосферы. Ее нагревает именно принудительное переподключение, из-за чего и происходит изменение погодных условий в космосе. Понимание данного процесса позволит ученым прогнозировать погодные изменения, которые могут достигнуть нашей планеты.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Китае хотят создать "искусственное солнце".