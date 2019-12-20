Биологи выяснили, почему у панды такие маленькие детеныши

Детеныши панды при рождении весят всего 100 граммов — это в 900 раз меньше, чем у их матерей.

Почему у панды такие маленькие детеныши?

Специалисты решили, что такое соотношение массы новорожденного к массе матери может быть связано с увеличением размера тела медведей в ходе эволюции. Ученые полагают, что по мере того, взрослые особи становились больше, эмбриональное развитие их детенышей так и осталось на том же уровне, поэтому новорожденные панды такие крохотные.

Американские биологи с помощью микро-КТ провели анализ скелета мертворожденных малышей панды и сравнили со скелетами других новорожденных животных (медведей, песца, собаки). Выяснилось, что новорожденные большинства видов медведей не являются недоношенными.

В результате анализа скелета ученые выяснили, что у детенышей панды имеются признаки недоношенности. Ученые предположили, что это связано с тем, что оплодотворенная яйцеклетка несколько месяцев находится в утробе матери и не развивается. Ученым предстоит выяснить, почему именно у панд встречается такая задержка развития эмбриона.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Китае в домашних условиях родились 27 больших панд.