В России впервые осужден владелец пиратской сети онлайн-кинотеатров

Антипиратский закон в России заработал в полную силу. Суд впервые вынес обвинительный приговор владельцу пиратской сети онлайн-кинотеатров.

Как сообщает представитель Group-IB, компании, занимающейся разработками в сфере кибер-безопасности, житель Подмосковья, который незаконно распространял в интернете киноновинки, хотя и не признал своей вины, получил два года лишения свободы условно.

Как "ловили" пирата

Специалисты Group-IB обнаружили, что онлайн-кинотеатры fosa. me, kinokot. biz и kinogb. guru имеют более десятка "зеркал" и являются пиратской сетью. На каждом из них размещались десятки тысяч фильмов и сериалов самых разных жанров — от классики до новинок.

Работали ресурсы в "связке" с одной из крупнейших сетей доставки контента — Moonwalk. А доход владелец сайтов получал в основном от онлайн-казино, которые "вшивали" в фильмы свою рекламу.

По словам Anti-Piracy, они неоднократно предупреждали "бизнесмена" о том, что он грубо нарушает закон об авторских правах владельцев видеопродукции. И блокировали "зеркала". Но к уговорам владелейц сайтов-пиратов оставался глух, а вместо заблоченых ресурсов быстро создавал другие.

В итоге на него было заведено уголовное дело, в рамках которого по цифровым следам установили личность. А потом, как водится: "встать, суд идет".

Как отметил Андрей Бусаргин, один из руководителей Group-IB,