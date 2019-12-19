Американская соцсеть купила своего испанского конкурента Google Stadia за $80 миллионов. Google Stadia — это облачный игровой сервис PlayGiga.
Испанская компания PlayGiga предоставляла пользователям возможность поиграть в более чем 300 игр.
Компания планировала выйти на рынок Ближнего Востока. Но Facebook выкупила PlayGiga.
Представители Facebook официально подтвердили сделку.
Facebook планирует конкурировать с Google Stadia.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что появилась соцсеть, которая платит пользователям.
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.