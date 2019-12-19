Электроны-убийцы представляют собой огромный сгусток, найденный в радиационных поясах Земли.
Спутники изучали радиационные пояса Земли — зоны околоземного пространства, в которых фиксируется большое количество заряженных частиц. Магнитное поле нашей планеты, которое защищает нас от разрушительного действия заряженных частиц, захватывает их.
Смертоносные частицы не долетают до Земли, однако в радиационных поясах их очень много. Ученые планируют создать точную модель частиц на орбите Земли, чтобы обеспечить безопасность эксплуатации космической техники.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Китае хотят создать "искусственное солнце".
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.