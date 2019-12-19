В радиационных полюсах Земли обнаружены электроны-убийцы

Электроны-убийцы представляют собой огромный сгусток, найденный в радиационных поясах Земли.

Электроны-убийцы могут влиять на работу космических летательных станций

Спутники изучали радиационные пояса Земли — зоны околоземного пространства, в которых фиксируется большое количество заряженных частиц. Магнитное поле нашей планеты, которое защищает нас от разрушительного действия заряженных частиц, захватывает их.

Смертоносные частицы не долетают до Земли, однако в радиационных поясах их очень много. Ученые планируют создать точную модель частиц на орбите Земли, чтобы обеспечить безопасность эксплуатации космической техники.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Китае хотят создать "искусственное солнце".