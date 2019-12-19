Путин: искусственный интеллект - важнейшее направление развития России

В ходе итоговой пресс-конференции российский президент заявил, что россияне уже сегодня могут увидеть использование технологии искусственного интеллекта.

Путин привел в пример проекты цифровых технологий, реализацией которых занимается Сбербанк.

По словам президента, Сбербанк активно использует цифровые технологии в работе с клиентами.

Президент заявил, что если заниматься развитием этих технологий, это поможет уменьшить количество технических проблем, связанных с материнским капиталом.

Он напомнил, что современное понимание искусственного интеллекта развивается.

По словам Владимира Путина, искусственный интеллект можно использовать почти во всех сферах производства и жизни. Также президент отметил, что ИИ может влиять на оборону и темпы развития экономики.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что в России изобретен искусственный интеллект.