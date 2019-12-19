В ходе итоговой пресс-конференции российский президент заявил, что россияне уже сегодня могут увидеть использование технологии искусственного интеллекта.
Путин привел в пример проекты цифровых технологий, реализацией которых занимается Сбербанк.
По словам президента, Сбербанк активно использует цифровые технологии в работе с клиентами.
Президент заявил, что если заниматься развитием этих технологий, это поможет уменьшить количество технических проблем, связанных с материнским капиталом.
Он напомнил, что современное понимание искусственного интеллекта развивается.
По словам Владимира Путина, искусственный интеллект можно использовать почти во всех сферах производства и жизни. Также президент отметил, что ИИ может влиять на оборону и темпы развития экономики.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что в России изобретен искусственный интеллект.
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.