Президент РФ прокомментировал ситуацию с изменением климата

В ходе большой пресс-конференции Путин прокомментировал ситуацию, связанную с изменением климата.

Путин заявил, что Россия присоединилась к Парижскому соглашению.

Президент сказал, что в Парижском соглашении поставлена задача не допустить роста температуры на 1,5%. По словам Путина, неизвестно, получится это сделать или нет, так как точные причины глобального изменения климата никому неизвестны.

Также российский лидер добавил, что очень трудно оценить влияние человечества на климатические изменения.

По мнению Путина, нельзя совсем ничего не делать, нужно сделать все, чтобы "климат драматически не менялся".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как быстро идет процесс изменения климата.