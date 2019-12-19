Россиянам объяснят, как работают мусороперерабатывающие заводы

Российский президент Владимир Путин заявил, что в России нужно наращивать количество мусороперерабатывающих предприятий. По словам президента, мусороперерабатывающие предприятия уже строятся. Путин отметил, что при этом важно проводить разъяснительную работу с населением, объяснять цели и задачи мусорной реформы.

Российский президент заявил, что россияне должны понимать принцип работы мусороперерабатывающих заводов, понимать, будет ли нанесен ущерб окружающей среде.

Кроме того, граждане должны знать, как формируются тарифы на вывоз мусора, почему они растут, на что и как тратятся деньги населения.

Президент надеется, что когда процесс тарифообразования станет прозрачным и понятным для людей, ситуация изменится к лучшему.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как устроен бизнес по переработке мусора.