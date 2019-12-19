Российский ледник Вавилова начал сползать в океан

Ледник Купол Вавилова, который расположен на острове Октябрьской Революции архипелага Северная Земля, стремительно уходит под воду. Ученые наблюдают за ним уже в течение многих лет и пришли к выводу, что этот процесс носит не временный характер. Американским специалистам удалось снять видео, на котором зафиксирован процесс превращения движения льда в огромный поток.

С 2013 года ледник Вавилова потерял 9,5 млрд тонн льда

По данным ученых, в море уже находится практически вся западная часть ледника. С 2013 года ледник Купол Вавилова потерял около 11% своей массы, что составляет 9,5 млрд тонн льда. Специалисты считают, что со временем ледяной поток будет только усиливаться, что приведет к повышению уровня мирового океана.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что дроны обнаружили опасное таяние ледника в Голландии.