Соцсеть "ВКонтакте" запустила собственное издание "Фокус"

Пользователи социальной сети "ВКонтакте" смогут найти в "Фокусе" наиболее интересные обсуждаемые темы, а также статьи, подборки на самые разные темы и интервью с интересными и успешными людьми.

Материалы "Фокуса" будут отображаться в разделе "Рекомендуемое". Также их можно будет прочитать в собственном сообществе vk. com/focus.

Возможно, что некоторые материалы "Фокуса" будут относиться к работе самой соцсети. В частности, там будет публиковаться информация о продуктах "ВКонтакте", новых функциях и другие полезные и интересные материалы.

Ранее "Правда.Ру" писала Instagram будет предостерегать пользователей от оскорблений.