В Японии создали робоногу с самозалечивающимся сухожилием

Инженеры из разных стран активно используют самозалечивающиеся полимеры, которые могут самостоятельно восстанавливать повреждения. Но разработчики из Японии использовали в своей разработке металлы и сплавы.

Японские инженеры разработали роботизированную ногу. Ее ахиллово сухожилие, передающее усилие на стопу, было сделано с разрывом, которое затянули специальным сплавом. При больших нагрузках данный участок разрывался первым, и был как бы "механическим предохранителем", который защищал другие системы от повреждений.

В состав этого "предохранителя" входил сплав, которые плавился при 50 °С. Также в его составе были пружины и магниты. При разрыве сплавной детали, они возвращали обе половины до контакта, потом начинали действовать небольшие нагревательные элементы. В результате сплав становился жидким, потом застывал и снова превращался в цельную конструкцию. Так роботизированная система могла ремонтироваться самостоятельно.

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