Биологам хорошо известно, что рыбы могут издавать различные звуки и даже "петь" хором.
Специалисты из Университета Кертина на протяжении 18 месяцев наблюдали за прибрежными водами Западной Австралии. В результате им удалось сделать несколько записей с "вокализациями" местных рыб. Ученые выделили семь разных хоров.
Было установлено, что пятнистый горбыль может издавать звуки, напоминающие горн, рыбы из семейства терапоновых — хрюканье, а удильщики тихо бормочут.
Звуками рыбы привлекают партнеров, зовут потомство, общаются с конкурентами.
Звуки, издаваемые рыбами, фиксировали различные динамики, установленные в разных местах. Благодаря данным исследованиям ученые могут лучше изучить подводный мир, особенно в труднодоступных для человека местах.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые обнаружили необычное свойство опасного токсина рыбы фугу.
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.