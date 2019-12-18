Биологи из Австралии записали хоровое пение рыб

Биологам хорошо известно, что рыбы могут издавать различные звуки и даже "петь" хором.

Специалисты из Университета Кертина на протяжении 18 месяцев наблюдали за прибрежными водами Западной Австралии. В результате им удалось сделать несколько записей с "вокализациями" местных рыб. Ученые выделили семь разных хоров.

Самок рыб привлекают звуки горна, хрюканья и бормотания

Было установлено, что пятнистый горбыль может издавать звуки, напоминающие горн, рыбы из семейства терапоновых — хрюканье, а удильщики тихо бормочут.

Звуками рыбы привлекают партнеров, зовут потомство, общаются с конкурентами.

Звуки, издаваемые рыбами, фиксировали различные динамики, установленные в разных местах. Благодаря данным исследованиям ученые могут лучше изучить подводный мир, особенно в труднодоступных для человека местах.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые обнаружили необычное свойство опасного токсина рыбы фугу.