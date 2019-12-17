Синяя подсветка на телефоне делает сон более крепким

По мнению специалистов, самая удачная подсветка на телефоне - это синяя, так как она позволяет владельцам смартфонов лучше спать.

Ученые провели исследование, в результате которого они выяснили, что синяя подсветка улучшает качество сна, поэтому человек лучше спит.

Подсветки белого и желтого цвета активизируют организм, поэтому они мешают спасть.

На основании полученных данных ученые советуют выбирать синюю подсветку на экране смартфона.

Ранее "Права.Ру" писала о том, что полезны ли гаджеты для современных детей.