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Источник Правда.Ру

Синяя подсветка на телефоне делает сон более крепким

Наука » Технологии

По мнению специалистов, самая удачная подсветка на телефоне  - это синяя, так как она позволяет владельцам смартфонов лучше спать.

Ученые провели исследование, в результате которого они выяснили, что синяя подсветка улучшает качество сна, поэтому человек лучше спит.

Подсветки белого и  желтого цвета активизируют организм, поэтому они мешают спасть. 

На основании полученных данных ученые советуют выбирать синюю подсветку на экране смартфона.

Ранее "Права.Ру" писала о том, что полезны ли гаджеты для современных детей.

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