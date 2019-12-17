По мнению специалистов, самая удачная подсветка на телефоне - это синяя, так как она позволяет владельцам смартфонов лучше спать.
Ученые провели исследование, в результате которого они выяснили, что синяя подсветка улучшает качество сна, поэтому человек лучше спит.
Подсветки белого и желтого цвета активизируют организм, поэтому они мешают спасть.
На основании полученных данных ученые советуют выбирать синюю подсветку на экране смартфона.
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