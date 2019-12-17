Астрономам из Японии впервые удалось определить в частицах двух метеоритов наличие четырех видов сахара. В процессе исследования выяснилось, что они имеют внеземное происхождение.
Ученые считают, что эта данные вещества попали на нашу планету из-за бомбардировок извне.
Специалисты считают, что это произошло в самом начале эволюции Земли. Возможно, эти вещества послужили толчком к образованию различных биополимеров по типу РНК.
В образцах двух метеоритов ученые обнаружили рибозу, ксилозу, анабиозу и ликсозу.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что астрономы увидели космический танец на окраине Солнечной системы.
В Москве прошла церемония прощания с бывшим главой города Юрием Лужковым.