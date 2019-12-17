Несъедобные бабочки-медведицы не боятся хищников

Исследователи из США выяснили, что некоторые несъедобные мотыльки абсолютно равнодушны к хищникам и даже не пытаются улететь от летучих мышей.

Когда летучие мыши напали на бабочек, те находились в расслабленном состоянии. Тогда ученые предположили, что мотыльки обладают химической защитой, которая делает их невкусными. К тому же эти особи не пытаются избежать опасности.

С целью проверить это, ученые выпустили пять бабочек-медведиц в огороженное пространство. Там на них начали охоту летучие мыши. Специалисты следили за поведением бабочек с помощью инфракрасных камер.

Это позволило ученым доказать гипотезу, которая заключалась в том, что мотыльки, у которых слабая химическая защита, более активны, когда пытаются спастись от хищников, а мотыльки с более сильной химической защитой более ленивые.

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