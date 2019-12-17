Работу WhatsApp могло нарушить одно сообщение

Разработчики мессенджера WhatsApp выпустили обновление, чтобы исправить критическую уязвимость приложения. Об уязвимости команду разработчиков уведомили исследователи из Check Point Research. Оказалось, что нарушить работу приложения могло всего одно сообщение.

Участник любого чата мог зайти в веб-версию мессенджера, "изменить некоторые параметры" и отправить вредоносное сообщение, которое приводило к критической ошибке приложения. Примечательно, что после этого мессенджер отказывался работать на устройстве. Помогала только полная его переустановка.