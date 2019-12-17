Смертельный токсин рыбы фугу является защитой от стресса

Ученые из Японии обнаружили необычное свойство опасного токсина, который вырабатывает рыба фугу.

Специалисты утверждают, что он обладает как защитным, так и антистрессовым эффектом. До этого ученые пытались вырастить рыбу фугу в искусственных условиях.

Но рыбы, которых вырастили таким способом, намного меньше по размеру и содержат меньше ядовитых веществ. Может быть, это связано с тем, что фугу не могут вырабатывать тетродотоксин самостоятельно.

Специалисты решили, что фугу получают ядовитые вещества от бактерий-симбиотов, обитающих в воде. В искусственной среде они не соприкасаются с морскими обитателями, что оказывает влияние на их развитие.

В процессе эксперимента ученые накормили мальков пищей, в которой был токсин. В итоге фугу стали длиннее на 6%, а также они стали больше по размеру, чем особи из другой группы.

Также рыбы отличались и по поведению: они были более спокойными, чем другие.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Японии разрешили открыто продавать ядовитую рыбу.