"ДНК" вещей: есть ли практическое применение данной разработки?

Специалисты создали "ДНК вещей", которые позволят сохранить им память, как ДНК живых организмов. Аммосов Юрий, директор управления проектами в сфере искусственного интеллекта, преподаватель МФТИ, в интервью "Правде.Ру" прокомментировал данную разработку.

- В каких сферах может быть найдено практическое применение данной разработки?

- ДНК вещей — это метафора. Это не совсем отражает то, что они сделали. Если специалисты как-то упростили 3D-моделирование и 3D-печать, то не очень понятно, как они этого упрощения добились. Понятно, что это не загрузка полной 3D-модели вещи снова, а что-то другое. Но если они имеют в виду какой-то более продвинутый способ трехмерного сканирования, то, в принципе, трехмерное сканирование существует уже достаточно давно. И воспроизвести точные линейные модели и даже структуру вещи, в принципе, задача нетривиальная, но вполне реальная. Инновационной она не является.

- Не следует понимать, что это ДНК в том же смысле, в каком у животных, растений и вообще у живых организмов. Это не молекулярное кодирование свойств организма, это цифровой код, который каким-то образом адаптирован так, что он упрощает и ускоряет процесс моделирования.

- А в каких сферах можно применить эту схему?

- Сложно сказать, так как они как раз схему и не раскрыли. Здесь есть красивые метафорические выражения, на которые вы попали, как и другие, но конкретного описания нет.

- Я услышал, что теперь для воспроизведения вещи не нужно повторно загружать компьютерную модель, это очень хорошо. Но что же конкретно нужно сделать? Этой информации нет, поэтому сложно сказать, где это можно использовать, а где — нет.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что "ДНК вещей" наделит привычные предметы памятью.