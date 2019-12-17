Экологи советуют наряжать ёлку украшениями из натуральных материалов

Экологи из "Greenpeace Россия" рекомендуют наряжать новогоднюю ёлку украшениями, сделанными из натуральных и перерабатываемых материалов.

По мнению специалистов, самая лучшая новогодняя ёлка — это та, которая сделана своими руками. За основу для создания ёлки специалисты советуют взять опавшие или нарубленные еловые ветки из леса или купить их купить на ёлочном базаре.

Также ёлку можно сделать из картона, книг, гирлянд или тканей. Украшения для новогодней красавицы тоже лучше сделать из натуральных или перерабатываемых материалов. Также для этой цели можно использовать ленточки от покупок и мандарины.

Экологи рекомендуют выбирать на Новый год живую ёлку и приобретать ее на специальном базаре.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что главную ёлку страны привезли в Кремль.