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Instagram будет предостерегать пользователей от оскорблений

Наука » Технологии » Интернет

Руководство Instagram борется с интернет-буллингом. В связи в этим компания создала и протестировала ИИ, который сможет распознавать различные формы оскорблений.

Если искусственный интеллект обнаружит в тексте к фото или видео ругательное слово, пользователь увидит всплывающую табличку с предостережением. Соответственно, человек должен будет выбрать одно из трех действий: отредактировать пост, узнать подробности об этом нововведении или опубликовать текст без изменений. Это даст ему возможность сделать паузу и еще раз подумать над тем, что он хочет написать.

Кроме предостережения от неуважительного общения в соцсети, руководство компании с помощью данной функции будет оповещать людей о своей позиции по данному вопросу.

Сначала данная функция будет действовать только в нескольких странах, но позднее она появится во всем мире.

Темы instagram функция соцсеть оскорбления искусственный интеллект
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