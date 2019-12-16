Instagram будет предостерегать пользователей от оскорблений

Руководство Instagram борется с интернет-буллингом. В связи в этим компания создала и протестировала ИИ, который сможет распознавать различные формы оскорблений.

Если искусственный интеллект обнаружит в тексте к фото или видео ругательное слово, пользователь увидит всплывающую табличку с предостережением. Соответственно, человек должен будет выбрать одно из трех действий: отредактировать пост, узнать подробности об этом нововведении или опубликовать текст без изменений. Это даст ему возможность сделать паузу и еще раз подумать над тем, что он хочет написать.

Кроме предостережения от неуважительного общения в соцсети, руководство компании с помощью данной функции будет оповещать людей о своей позиции по данному вопросу.

Сначала данная функция будет действовать только в нескольких странах, но позднее она появится во всем мире.