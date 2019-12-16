Могут ли люди остаться без воды из-за изменений климата?

Миллиарды людей во всем мире используют воду из высокогорного снега и ледников. Но из-за повышения температуры и нестабильной политической ситуации может случиться так, что количество водных ресурсов, например, в уязвимом регионе, высокогорной Азии, будет сокращено.

На основании полученных данных ученые смогут прогнозировать дефицит воды.

Аставина Александра, руководитель информационного аналитического управления России экологической партии "Зелёные" в интервью "Правде.Ру" прокомментировала данные выводы специалистов.

По словам эксперта, динамика ледников такова, что их действительно становится меньше.

Так, Афганистан живет за счет речек из ледников. Угроза снижения воды в реках из ледников действительно актуальна. Это может произойти через несколько десятков лет.

Таяние ледников вызвано загрязнением атмосферы.

Очень опасны извержения вулканов, так как это ускоряет процесс таяния ледников.

Особенно остро проблема дефицита воды может встать перед людьми, которые живут и в высогорье. Они могут столкнуться с данной проблемой максимум через 150 лет.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что миллиарды людей могут остаться без воды из-за климатических изменений.