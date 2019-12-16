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Стала известна причина аномальной жары в Америке и Евразии

Наука » Экология

Американские специалисты выяснили, по какой причине возникают аномальные тепловые всплески, которые могут быть в нескольких регионах одновременно. По мнению ученых, данное явление вызвано процессами, происходящими в высоких слоях атмосферы.

Так, над нашей планетой часто возникают волны Россби, которые представляют собой огромные изгибы высотных ветров. Они нарушают естественную воздушную циркуляцию. В результате нового исследования ученые выяснили, что когда волна определенной длины формируется в струйном потоке, то вероятность тепловой волны у поверхности увеличивается в 20 раз.

Ученые выявили два типа волн Россби, которые направляли горячий субтропический воздух в страны Северной Америки, Европы и Азии. Это приводило к скачкам температуры, которые могли происходить в течение нескольких недель. 

Специалисты отметили, что даже в том случае, если частота волн не изменится, то они будут более жаркими, так как климат в целом становится теплее. Такие климатические изменения являются угрозой продовольственной безопасности и увеличивает риск гибели людей в результате обострения хронических заболеваний.

Ранее ученые сообщали о том, что аномальная жара приведет ко всемирному потопу к 2045 году

Темы ученые климат евразия америка аномалия глобальное потепление
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