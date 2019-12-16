Искусственный интеллект допишет Десятую симфонию Бетховена

Музыковеды и программисты планируют разработать алгоритм, который поможет дописать Десятую симфонию Бетховена к 250-летию со дня рождения композитора.

Эксперты проанализировали произведения Бетховена с помощью специальных программ. На основании этих данных нейросеть завершит Десятую симфонию Бетховена.

Законченное произведения будет представлено в Бонне, в день рождения композитора — 28 апреля 2020 года. Это будет одним из главных праздников.

Напомним, что Людвиг ван Бетховен при жизни не успел дописать Десятую симфонию. После его смерти осталось несколько набросков этого произведения.