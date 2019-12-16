Генеральный директор Mail.Ru Group Борис Добродеев сообщил, что компания планирует создать собственный видеохостинг, который станет конкурентом YouTube на российском рынке. По его словам, сервис будет представлять собой "не клон YouTube", а его аналог "на свой лад", поскольку будет предлагать пользователям видеозаписи по интересам.
По словам Добродеева, видеохостинг начнет свою работу уже в 2020 году. Он также заявил, что видеохостинг от Mail.Ru будет ориентироваться на контент, не привязанный к социальным сетям.
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