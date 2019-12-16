Mail.Ru Group создаст собственный аналог YouTube

Генеральный директор Mail.Ru Group Борис Добродеев сообщил, что компания планирует создать собственный видеохостинг, который станет конкурентом YouTube на российском рынке. По его словам, сервис будет представлять собой "не клон YouTube", а его аналог "на свой лад", поскольку будет предлагать пользователям видеозаписи по интересам.

По словам Добродеева, видеохостинг начнет свою работу уже в 2020 году. Он также заявил, что видеохостинг от Mail.Ru будет ориентироваться на контент, не привязанный к социальным сетям.