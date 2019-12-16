Миллиарды людей могут остаться без воды из-за климатических изменений

Миллиарды людей во всем мире используют воду из высокогорного снега и ледников. Но из-за повышения температуры и нестабильной политической ситуации может случиться так, что количество водных ресурсов, например, в уязвимом регионе, высокогорной Азии, будет сокращено.

Ученые проанализировали ситуацию в 76-ти горных районах с точки зрения климата и социальной нагрузки на водные ресурсы. На основании полученных данных ученые смогут прогнозировать дефицит воды. Специалисты называют горы "мировыми водонапорными башнями". Самой уязвимой "водонапорной башней" является бассейн Инда. Более 200 миллионов человек используют воды горных пиков. По прогнозам ученых, эта цифра будет расти.

Отмечается рост населения и повышение температуры, что оказывает большое давление на водные ресурсы. Соответственно, мировые лидеры вынуждены будут менять свои стратегии по охране природы, чтобы обеспечить население достаточным количеством воды.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что скорость таяния Гренландского ледника за 30 лет выросла в семь раз.